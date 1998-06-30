Matinée Tripes ou Assiette Anglaise Clécy

Matinée Tripes ou Assiette Anglaise

Le Bourg Clécy Calvados

Début : 2026-03-07 07:00:00

fin : 2026-03-07 14:00:00

Date(s) :

2026-03-07

Matinée Tripes ou Assiette Anglaise organisée par L’Amicale des Sapeurs Pompiers de Clécy. De 7 heures à 14 heures (15€ par personne), inscription au 06.30.98.92.69 .

Le Bourg Clécy 14570 Calvados Normandie +33 6 30 98 92 69

English : Matinée Tripes ou Assiette Anglaise

Matinée Tripes or Assiette Anglaise organised by the Amicale des Sapeurs Pompiers de Clécy. From 7 a.m. to 2 p.m. (€15 per person), registration on 06.30.98.92.69

