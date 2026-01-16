Matinée tripes | Paulhaguet Paulhaguet
Salle des fêtes Paulhaguet Haute-Loire
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Début : 2026-02-08 08:30:00
fin : 2026-02-08 14:00:00
2026-02-08
Matinée Tripes organisée par la boucherie Ollier & l’association ACRHA à la salle des fêtes de Paulhaguet avec au menu assiette de charcuterie, tripes ou saucisse PDT, fromage, dessert sur place ou à emporter.
Salle des fêtes Paulhaguet 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 76 82 50
English :
Matinée Tripes organized by the Ollier butcher’s shop & the ACRHA association at the Paulhaguet village hall. Menu: charcuterie platter, tripe or sausage PDT, cheese, dessert on the spot or to take away.
L’événement Matinée tripes | Paulhaguet Paulhaguet a été mis à jour le 2026-01-16 par Communauté de communes des rives Haut-Allier