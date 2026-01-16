Matinée tripes | Paulhaguet

Salle des fêtes Paulhaguet Haute-Loire

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08 08:30:00

fin : 2026-02-08 14:00:00

Date(s) :

2026-02-08

Matinée Tripes organisée par la boucherie Ollier & l’association ACRHA à la salle des fêtes de Paulhaguet avec au menu assiette de charcuterie, tripes ou saucisse PDT, fromage, dessert sur place ou à emporter.

.

Salle des fêtes Paulhaguet 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 76 82 50

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Matinée Tripes organized by the Ollier butcher’s shop & the ACRHA association at the Paulhaguet village hall. Menu: charcuterie platter, tripe or sausage PDT, cheese, dessert on the spot or to take away.

L’événement Matinée tripes | Paulhaguet Paulhaguet a été mis à jour le 2026-01-16 par Communauté de communes des rives Haut-Allier