Matinée tripes saucisses Maison d’Assemblée Retournac

Matinée tripes saucisses

Maison d’Assemblée La Bastide Retournac Haute-Loire

Début : 2025-11-09 08:00:00

fin : 2025-11-09

2025-11-09

venez déguster des tripes et ou saucisses à la maison d’Assemblée de la Bastide dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Réservation conseillée avant le 05/11. Sur place ou à emporter.

Maison d’Assemblée La Bastide Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 16 75 50

English :

come and enjoy tripe and or sausages at the Bastide Assembly House in a warm and friendly atmosphere. Reservations recommended before 05/11. To eat in or take away.

German :

kommen Sie und probieren Sie Kutteln und oder Würste im Versammlungshaus der Bastide in einer warmen und geselligen Atmosphäre. Reservierung vor dem 05/11 empfohlen. Vor Ort oder zum Mitnehmen.

Italiano :

venite a gustare trippa e o salsicce alla Bastide Assembly House in un’atmosfera calda e accogliente. Si consiglia la prenotazione entro il 05/11. Da mangiare o da portare via.

Espanol :

venga a degustar callos y o salchichas en la Casa de la Asamblea de la Bastide en un ambiente cálido y acogedor. Se recomienda reservar antes del 05/11. Para comer en casa o para llevar.

