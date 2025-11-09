Matinée tripes saucisses Maison d’Assemblée Retournac
Maison d’Assemblée La Bastide Retournac Haute-Loire
Tarif : – –
Début : 2025-11-09 08:00:00
fin : 2025-11-09
2025-11-09
venez déguster des tripes et ou saucisses à la maison d’Assemblée de la Bastide dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Réservation conseillée avant le 05/11. Sur place ou à emporter.
Maison d’Assemblée La Bastide Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 16 75 50
English :
come and enjoy tripe and or sausages at the Bastide Assembly House in a warm and friendly atmosphere. Reservations recommended before 05/11. To eat in or take away.
German :
kommen Sie und probieren Sie Kutteln und oder Würste im Versammlungshaus der Bastide in einer warmen und geselligen Atmosphäre. Reservierung vor dem 05/11 empfohlen. Vor Ort oder zum Mitnehmen.
Italiano :
venite a gustare trippa e o salsicce alla Bastide Assembly House in un’atmosfera calda e accogliente. Si consiglia la prenotazione entro il 05/11. Da mangiare o da portare via.
Espanol :
venga a degustar callos y o salchichas en la Casa de la Asamblea de la Bastide en un ambiente cálido y acogedor. Se recomienda reservar antes del 05/11. Para comer en casa o para llevar.
L’événement Matinée tripes saucisses Retournac a été mis à jour le 2025-10-22 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire