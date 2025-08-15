Matinée tripoux tête de veau à la ferme de la violette La violette Argences en Aubrac

Matinée tripoux tête de veau à la ferme de la violette La violette Argences en Aubrac vendredi 15 août 2025.

Matinée tripoux tête de veau à la ferme de la violette

La violette Alpuech Argences en Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR

16

Tarif de base plein tarif

Menu

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-08-15

fin : 2025-08-15

Date(s) :

2025-08-15

A partir de 8h.

Assiette de charcuterie

Tripoux ou tête de veau

Fromage

Fouace

16 €

Réservation au 06 85 84 64 34 16 .

La violette Alpuech Argences en Aubrac 12210 Aveyron Occitanie +33 6 85 84 64 34

English :

Starting at 8am.

German :

Ab 8 Uhr.

Italiano :

Dalle 8 del mattino.

Espanol :

Desde las 8 de la mañana.

L’événement Matinée tripoux tête de veau à la ferme de la violette Argences en Aubrac a été mis à jour le 2025-08-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)