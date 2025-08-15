Matinée tripoux tête de veau à la ferme de la violette La violette Argences en Aubrac
Matinée tripoux tête de veau à la ferme de la violette La violette Argences en Aubrac vendredi 15 août 2025.
Matinée tripoux tête de veau à la ferme de la violette
La violette Alpuech Argences en Aubrac Aveyron
Début : Vendredi 2025-08-15
fin : 2025-08-15
2025-08-15
A partir de 8h.
Assiette de charcuterie
Tripoux ou tête de veau
Fromage
Fouace
16 €
Réservation au 06 85 84 64 34 16 .
La violette Alpuech Argences en Aubrac 12210 Aveyron Occitanie +33 6 85 84 64 34
English :
Starting at 8am.
German :
Ab 8 Uhr.
Italiano :
Dalle 8 del mattino.
Espanol :
Desde las 8 de la mañana.
