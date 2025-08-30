Matinée vendanges au Champagne Veuve Doussot Noé-les-Mallets

Matinée vendanges au Champagne Veuve Doussot Noé-les-Mallets samedi 30 août 2025.

Matinée vendanges au Champagne Veuve Doussot

1 rue de Chatet Noé-les-Mallets Aube

Samedi 30 août

Noé-les-Mallets

Le Champagne Veuve Doussot vous invite à une matinée pour découvrir les vendanges.

-Café et viennoiseries d’accueil

-Cueillette dans les vignes

-Visite de cave

-Dégustation

-Déjeuner convivial

45€ par personne

Sur réservation obligatoire 03 25 29 60 61 / champagne.veuve.doussot@wanadoo.fr 45 .

1 rue de Chatet Noé-les-Mallets 10360 Aube Grand Est +33 3 25 29 60 61 champagne.veuve.doussot@wanadoo.fr

