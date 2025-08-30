Matinée vendanges au Champagne Veuve Doussot Noé-les-Mallets
Matinée vendanges au Champagne Veuve Doussot Noé-les-Mallets samedi 30 août 2025.
1 rue de Chatet Noé-les-Mallets Aube
Samedi 30 août
Noé-les-Mallets
Le Champagne Veuve Doussot vous invite à une matinée pour découvrir les vendanges.
-Café et viennoiseries d’accueil
-Cueillette dans les vignes
-Visite de cave
-Dégustation
-Déjeuner convivial
45€ par personne
Sur réservation obligatoire 03 25 29 60 61 / champagne.veuve.doussot@wanadoo.fr 45 .
1 rue de Chatet Noé-les-Mallets 10360 Aube Grand Est +33 3 25 29 60 61 champagne.veuve.doussot@wanadoo.fr
