Matinée vente de cochonailles Hall de l ensemble polyvalent Génissieux

Matinée vente de cochonailles

Hall de l ensemble polyvalent 20 rue Simon Chopin Génissieux Drôme

Début : 2026-02-01 09:00:00

fin : 2026-02-01 12:00:00

2026-02-01

L’ACCA de Génissieux organise une vente de cochonailles boudin, de caillettes, saucisses et rotie de pigeon.

Il est nécessaire de réserver vos produits !

Hall de l ensemble polyvalent 20 rue Simon Chopin Génissieux 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 75 79 75 06

English :

The ACCA de Génissieux is organizing a sale of cochonailles boudin, caillettes, sausages and pigeon rotie.

Please reserve your products in advance!

