Matinée Yoga Cissac-Médoc dimanche 25 janvier 2026.

Salle des fêtes Cissac-Médoc Gironde

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Début : 2026-01-25
2026-01-25

Yoga Attitude organise une matinée yoga sur le thème Yoga et auto-drainage du ventre avec Aurore et Julie.
Salle des fêtes Cissac-Médoc 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 08 31 61  yoga.attitude33@gmail.com

