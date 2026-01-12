Matinée Yoga Cissac-Médoc

Matinée Yoga

Salle des fêtes Cissac-Médoc Gironde

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif réduit

Début : 2026-01-25

fin : 2026-01-25

2026-01-25

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe

Yoga Attitude organise une matinée yoga sur le thème Yoga et auto-drainage du ventre avec Aurore et Julie.

Sur inscription. .

Salle des fêtes Cissac-Médoc 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 08 31 61 yoga.attitude33@gmail.com

English : Matinée Yoga

