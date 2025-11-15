MATINÉE YOGA, MÉDITATION & CERCLE DE FEMMES TRUSCAS Avène

Respirer Novembre Matinée Yoga, Méditation & Cercle de Femmes. A la a Salle de Fêtes de Truscas.Tarif 25 € (thé et gâteau maison inclus) Inscription infos 0671013904/ woolerkate@gmail.com Un matin pour ralentir, respirer et se relier à la saison yoga, méditation et moment convivial entre femmes. Thé et gâteau maison pour clôturer en douceur. Ouvert à toutes, débutantes bienvenue 10h 12h

salle des fetes truscas Avène 34260 Hérault Occitanie +33 6 71 01 39 04 woolerkate@gmail.com

English :

Breathing November ? Morning Yoga, Meditation & Women’s Circle. At the Salle de Fêtes de Truscas. fee: 25 ? (tea and homemade cake included) Registration info: 0671013904/ woolerkate@gmail.com A morning to slow down, breathe and connect with the season: yoga, meditation and a convivial moment between women. Tea and homemade cake to round things off. Open to all, beginners welcome 10h 12h

German :

Atmen im November ? Matinée Yoga, Meditation & Frauenzirkel. A la a Salle de Fêtes de Truscas.Tarif: 25 ? (inkl. Tee und selbstgebackenem Kuchen) Anmeldung/Info: 0671013904/ woolerkate@gmail.com Ein Morgen, um zu verlangsamen, zu atmen und sich mit der Jahreszeit zu verbinden: Yoga, Meditation und ein geselliger Moment unter Frauen. Tee und selbstgebackener Kuchen als süßer Abschluss. Offen für a

Italiano :

Respiro novembre? Mattina di yoga, meditazione e cerchio delle donne. Presso la Salle de Fêtes di Truscas Prezzo: 25€ (tè e torta fatta in casa inclusi) Iscrizione info: 0671013904/ woolerkate@gmail.com Una mattina per rallentare, respirare e connettersi con la stagione: yoga, meditazione e un momento di amicizia con altre donne. Tè e torta fatta in casa per concludere. Aperto a tutti, i principianti sono i benvenuti dalle 10.00 alle 12.00

Espanol :

Respirando Noviembre ? Mañana de Yoga, Meditación y Círculo de Mujeres. En la Salle de Fêtes de Truscas Precio: 25€ (té y tarta casera incluidos) Inscripción info: 0671013904/ woolerkate@gmail.com Una mañana para bajar el ritmo, respirar y conectar con la estación: yoga, meditación y un momento amistoso con otras mujeres. Té y tarta casera como colofón. Abierto a todos, principiantes bienvenidos 10am-12pm

