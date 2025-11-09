MATINÉE ZEN Parc d’Activités de la Guerche Saint-Brevin-les-Pins

MATINÉE ZEN

Parc d’Activités de la Guerche Aquajade Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Début : 2025-11-09

fin : 2025-11-29

En Novembre, c’est le mois du bien-être à Aquajade…

1 soin de 30min + 1 entrée piscine/sauna/hammam

32€55 seulement !

Ne laissez pas passer cette opportunité de vous faire chouchouter !

Dimanche 9 novembre Réfléxologie plantaire avec Hélène Salmon.

Dimanche 16 novembre Massage dos, jambes, visages, épaules, tête, mains et pieds avec Cécile.

Dimanche 23 novembre Shiatsu, massage du dos et du crâne avec Nathalie Calvarin.

Samedi 29 novembre Réfléxologie plantaire avec Hélène Salmon.



Inscription et réservation des modelages à l’accueil de votre centre aquatique. .

Parc d’Activités de la Guerche Aquajade Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 99 70 aquajade@vert-marine.com

