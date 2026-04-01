Wœrth

Matinées de pêche

Rue des Étangs Wœrth Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-19 07:00:00

fin : 2026-05-17 11:00:00

Date(s) :

2026-04-19 2026-05-03 2026-05-17 2026-09-13 2026-09-27

L’AAPPMA de Woerth organise plusieurs matinées de pêche. Buvette et grillades.

L’AAPPMA de Woerth organise plusieurs matinées de pêche. Buvette et grillades assurée. .

Rue des Étangs Wœrth 67360 Bas-Rhin Grand Est +33 6 36 72 63 30 aappma.woerth@orange.fr

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English :

Woerth AAPPMA organizes several mornings of fishing. Refreshment bar and barbecue.

L’événement Matinées de pêche Wœrth a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de tourisme de l’Alsace Verte