MATINÉES EN FAMILLE SPECTACLE & ATELIER

Frontignan Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Atelier-spectacle en famille Aria et la montagne qui chantait cie Oreille de LoupGuidés par la voix et les sons de la nature, les enfants découvrent un univers narratif et sensoriel où ils peuvent écouter, manipuler des instruments intuitifs, jouer avec les émotions, inventer une petite histoire et partager un moment de créativité en famille.Un temps suspendu, bienveillant et ludique, pour explorer l’imaginaire, ressentir et expérimenter.Un atelier parent-enfant tout en douceur, pour voyager au pays des histoires et des sons.Un atelier à vivre en binôme parent-enfant.Pour les enfants de 6 et 10 ans et leur parent15€ par binôme, 5€ par personne supplémentaire .

Frontignan 34110 Hérault Occitanie +33 6 85 59 37 39 contact@scopie.eu

English :

Family workshop-show Aria et la montagne qui chantait cie Oreille de LoupGuided by the voice and sounds of nature, children discover a narrative and sensory universe where they can listen, manipulate intuitive instruments, play with emotions, invent a little story and share a moment of creativity as a family.

