Informations pratiques

Biscarrosse

Matinées enfant

Place Marsan Biscarrosse Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 10:00:00

fin : 2026-10-21 13:00:00

Date(s) :

2026-10-21 2026-10-28

21 octobre :

– Structure gonflable

– Jeux surdimensionnés

28 octobre :

– Structure gonflable

– Jeux en bois

Accès libre

Ouvert à tous .

Place Marsan Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 78 20 96

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English : Matinées enfant

L’événement Matinées enfant Biscarrosse a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Grands Lacs