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AGENDA · Biscarrosse

Matinées enfant Biscarrosse

mercredi 21 octobre 2026 · Biscarrosse

Matinées enfant Biscarrosse

Informations pratiques

Début
mercredi 21 octobre 2026
Fin
mercredi 21 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Place Marsan
Ville
40600 Biscarrosse
Département
Landes
Tarif
0 0 0 Gratuit

Biscarrosse

Matinées enfant

Place Marsan Biscarrosse Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 10:00:00
fin : 2026-10-21 13:00:00

Date(s) :
2026-10-21 2026-10-28

21 octobre :
– Structure gonflable
– Jeux surdimensionnés

28 octobre :
– Structure gonflable
– Jeux en bois

Accès libre
Ouvert à tous   .

Place Marsan Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 78 20 96 

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English : Matinées enfant

L’événement Matinées enfant Biscarrosse a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Grands Lacs

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