AGENDA · Biscarrosse
Matinées enfant Biscarrosse
mercredi 21 octobre 2026 · Biscarrosse
Informations pratiques
Biscarrosse
Matinées enfant
Place Marsan Biscarrosse Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 10:00:00
fin : 2026-10-21 13:00:00
Date(s) :
2026-10-21 2026-10-28
21 octobre :
– Structure gonflable
– Jeux surdimensionnés
28 octobre :
– Structure gonflable
– Jeux en bois
Accès libre
Ouvert à tous .
Place Marsan Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 78 20 96
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English : Matinées enfant
L’événement Matinées enfant Biscarrosse a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Grands Lacs
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