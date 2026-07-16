Matinées intérieures ou formes de contre-culture, Falckenber collection, DEICHTORHALLEN HAMBURG, Hambourg

Informations pratiques

Matinées intérieures ou formes de contre-culture 5 – 13 septembre Falckenber collection, DEICHTORHALLEN HAMBURG

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-05T10:30:00+02:00 – 2026-09-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-13T10:00:00+02:00 – 2026-09-13T18:00:00+02:00

Si l’art a toujours constitué le moyen de sortir de la mécanisation du quotidien, d’imaginer des lieux parfaitement différents, de confondre marge et centre, autant d’actions opérationnelles qui permettent de créer des espaces en partage, quelles pourraient être les formes de la contre-culture aujourd’hui ? Lorsqu’on se réfère à Henri David Thoreau, ces formes peuvent être discursives mais surtout actives. Pour réveiller l’idée et même l’envie de la contre-culture, nous avons donc cherché des formes qui agissent dans la société, qui emparent du discours non pas pour dire mais pour faire. Cette recherche, imaginée par le Centre Claude Cahun pour la photographie contemporaine à Nantes, dans le cadre du partenariat entre Nantes et Hambourg, est opérée en trois collections : celle de Falckenberg des Deichtorhallen, celle du Fonds régional d’art contemporain des Pays de la Loire et celle du Musée d’arts de Nantes.

Ainsi, pour cette exposition, le Centre Claude Cahun a parcouru trois collections en prenant quatre axes de recherche formant aujourd’hui les quatre grands chapitres de cet ensemble. These four axes are as many ideas as possible lifestyles, they allow to circulate in the proliferation of proposals revealing works that claim a political as well as artistic positioning.

1/ Revendiquer la multiplication du point de vue et de voix comme une nécessité.

In his thèses on history, Walter Benjamin notes that she is always the one of the victors and for him it is necessary to write also the point of view of the vaincus. À sa suite, de nombreux artistes proposent des œuvres offrant a vision plurielle confrontant lectures comme les photomontages de Martha Rosler et remettant en question l’écriture univoque de l’histoire par la révélation des contre-champs comme les vidéos d’Anri Sala ou les tableaux photographiques de Sophie Riestelhubert.

2/ Voir, montrer, détourner, dénoncer.

As explained by Karl Marx, the critical posture consists very often in presenting a thing, a person or a situation so that in this presentation even is organizing criticism. Cette idée est reprise par de nombreux artistes, notamment Lewis Baltz, qui travaillent sur l’acte critique par la présentation de faits ou d’archives. For Hans Peter Feldman it is the presentation by accumulation that accuses the mechanisation and chosification of man when others, like Robin Collyer, choose to show in order to better divert and denounce a state of fact too normalized.

3/ Réécrire l’histoire

Many artists take advantage of their disciplines as a way to propose another story, one that slips right next to the official history, escaping from any political obligation to focus on latent memory, the one who works with bodies and minds but is often left out by the surface of facts. Thus, artists like Walid Raad or Jeremy Deller play with fiction to fill in the gaps in a collective memory in lambeaux, or others like Dennis Hopper or Andrea Stappert choose to make portraits of artists as an official memory left in the shadow.

4/ Choquer, secouer, déranger et bouger les lignes : l’absurde comme arme

Beaucoup d’artistes finally déjouent the incoherence of reality and a state of fact by creating pieces that disturb the look to better denounce the intolerable. Some choose provocation like Valie Export or Wolfgang Tillmans, when for others the absurd becomes a form in itself like Olaf Breuning. Toutes ces œuvres sont pensées comme des actions qui engagent une révolution résolue.

L’exposition s’articule autour de la photographie tout en mettant celle-ci en regard d’autres médias afin d’imaginer une véritable installation dans les différents espaces où elle se déploie. Elle a donc été conçue comme un manuel de survie en milieu hostile afin de créer des chemins possibles dans l’art contemporain. Il ne se produit plus un matin, mais bien des milliers de matines ouvertes qui nous offrent la liberté d’embrasser une révolte aussi bien intime que politique. With Les Matins intérieurs we hope to offer you an experimental walk as beautiful as that which Thoreau could lead in the forests of Massachusetts.

Falckenber collection, DEICHTORHALLEN HAMBURG Hambourg Hambourg

Si l’art a toujours constitué le moyen de sortir de la mécanisation du quotidien, d’imaginer des lieux parfaitement différents, de confondre marge et centre, autant d’actions opérantes qui permettent

©Claude Cahun