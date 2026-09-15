Matinées seniors : Les réseaux sociaux Rue Jean Teilliet Saint-Junien
jeudi 24 septembre 2026 · Rue Jean Teilliet · Saint-Junien
Informations pratiques
Saint-Junien
Matinées seniors : Les réseaux sociaux
Rue Jean Teilliet Médiathèque Saint-Junien Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 09:00:00
fin : 2026-09-24 11:30:00
Date(s) :
2026-09-24
Envie de mieux apprivoiser Internet en toute simplicité ? Le Conseil départemental de la Haute-Vienne vous invite à ses Matinées Séniors, des ateliers conviviaux, gratuits et accessibles sur inscription. Au fil de six rendez-vous, découvrez comment vous équiper pour surfer sereinement, échanger sur les réseaux sociaux, acheter en ligne en toute sécurité, mais aussi vous divertir, voyager, ou encore effectuer vos démarches administratives sans stress. Et pour rester proches de vos proches, apprenez à utiliser appels vidéo et messageries. Ces ateliers se déroulent entre octobre et novembre. Une belle opportunité pour gagner en autonomie numérique, partager un moment agréable et enrichir son quotidien !
Renseignements et inscriptions auprès du Conseil départemental de la Haute-Vienne. .
Rue Jean Teilliet Médiathèque Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 14 24 77
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English : Matinées seniors : Les réseaux sociaux
L’événement Matinées seniors : Les réseaux sociaux Saint-Junien a été mis à jour le 2026-09-10 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons – Porte Océane du Limousin
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