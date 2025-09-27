Matinette en musique Médiathèque de Saint-Marcel Saint-Marcel

Après un temps de lecture et de chanson pour tous, nous offrirons ensemble une lecture individualisée au milieu des autres enfants. Il est important que chaque enfant connaisse cette expérience d’une lecture pour lui et rien que pour lui. Ce sera un désordre organisé et joyeux un enfant peut écouter en bougeant.

Conditions Pour les enfants de 6 à 46 mois, avec les parents

Gratuit sur inscription sur place dans les médiathèques du réseau ou au 02 32 54 87 10 .

Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Saint-Marcel 27950 Eure Normandie +33 2 32 54 87 10

