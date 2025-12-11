Matinette Médiathèque de Pacy-sur-Eure Pacy-sur-Eure

Matinette

Médiathèque de Pacy-sur-Eure 7 rue du château Pacy-sur-Eure Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10 10:30:00

fin : 2026-01-10 11:15:00

Date(s) :

2026-01-10 2026-03-07

Alexandrine racontera des histoires adaptées aux enfants de 0 à 3 ans.

Pour les enfants de 0 à 3 ans, accompagnés d’un de leurs parents. Une séance d’histoires afin de faire découvrir le livre aux plus petits. Une séance d’histoires pour les plus petits à écouter avec un parent. Ainsi qu’une découverte des livres adaptés à cette tranche d’âge.

Gratuit sur inscription, sur place dans les médiathèques du réseau ou au 02 78 99 06 25 .

Médiathèque de Pacy-sur-Eure 7 rue du château Pacy-sur-Eure 27120 Eure Normandie +33 2 78 99 06 25 mediatheque.pacy@sna27.fr

English : Matinette

L’événement Matinette Pacy-sur-Eure a été mis à jour le 2025-12-11 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération