Matinette Médiathèque de Tourny Vexin-sur-Epte

Matinette

Médiathèque de Tourny 8 bis Rue de la Mare Vexin-sur-Epte Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 10:00:00

fin : 2026-02-07 10:30:00

Date(s) :

2026-02-07

Des histoires pour les enfants de 0 à 3 ans

Une séance de lecture d’albums pour les tout-petits et leurs parents sur le thème du printemps. Comptines et histoires un moment de partage en famille ! .

Médiathèque de Tourny 8 bis Rue de la Mare Vexin-sur-Epte 27630 Eure Normandie +33 2 32 54 71 56 latornatheque@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Matinette

L’événement Matinette Vexin-sur-Epte a été mis à jour le 2026-01-08 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération