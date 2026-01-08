Matinette Médiathèque de Tourny Vexin-sur-Epte
Matinette Médiathèque de Tourny Vexin-sur-Epte samedi 7 février 2026.
Matinette
Médiathèque de Tourny 8 bis Rue de la Mare Vexin-sur-Epte Eure
Début : 2026-02-07 10:00:00
fin : 2026-02-07 10:30:00
2026-02-07
Des histoires pour les enfants de 0 à 3 ans
Une séance de lecture d’albums pour les tout-petits et leurs parents sur le thème du printemps. Comptines et histoires un moment de partage en famille ! .
Médiathèque de Tourny 8 bis Rue de la Mare Vexin-sur-Epte 27630 Eure Normandie +33 2 32 54 71 56 latornatheque@gmail.com
