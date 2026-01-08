Matinettes en musique Médiathèque de Gasny Gasny

Matinettes en musique

Médiathèque de Gasny 42 rue de Paris Gasny Eure

Début : 2026-02-11 10:00:00

fin : 2026-02-11 10:30:00

2026-02-11

En avant la musique !

“Une histoire toute douce que me lisait ma maman….” Sur un air d’une chanson douce, nous invitons parents, enfants et assistantes maternelles à venir écouter des histoires sur un fond de musique… .

Médiathèque de Gasny 42 rue de Paris Gasny 27620 Eure Normandie +33 2 32 77 54 57 mediatheque.gasny@sna27.fr

English : Matinettes en musique

