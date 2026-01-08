Matinettes en musique Médiathèque de Gasny Gasny
Matinettes en musique
Médiathèque de Gasny 42 rue de Paris Gasny Eure
Début : 2026-02-11 10:00:00
fin : 2026-02-11 10:30:00
2026-02-11
En avant la musique !
“Une histoire toute douce que me lisait ma maman….” Sur un air d’une chanson douce, nous invitons parents, enfants et assistantes maternelles à venir écouter des histoires sur un fond de musique… .
Médiathèque de Gasny 42 rue de Paris Gasny 27620 Eure Normandie +33 2 32 77 54 57 mediatheque.gasny@sna27.fr
