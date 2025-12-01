Matinettes et découvertes Médiathèque de Gasny Gasny
Matinettes et découvertes Médiathèque de Gasny Gasny mercredi 10 décembre 2025.
Matinettes et découvertes
Médiathèque de Gasny 42 rue de Paris Gasny Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-10 10:00:00
fin : 2025-12-10 10:30:00
Date(s) :
2025-12-10
Oh Oh Oh, nous invitons assistantes maternelles, parents et enfants à venir écouter des histoires chaleureuses et enneigées sur le thème de noël. .
Médiathèque de Gasny 42 rue de Paris Gasny 27620 Eure Normandie +33 2 32 77 54 57 mediatheque.gasny@sna27.fr
English : Matinettes et découvertes
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Matinettes et découvertes Gasny a été mis à jour le 2025-11-02 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération