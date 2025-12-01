Matinettes et découvertes Médiathèque de Gasny Gasny

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Matinettes et découvertes

Médiathèque de Gasny 42 rue de Paris Gasny Eure

Début : 2025-12-10 10:00:00
fin : 2025-12-10 10:30:00

2025-12-10

Oh Oh Oh, nous invitons assistantes maternelles, parents et enfants à venir écouter des histoires chaleureuses et enneigées sur le thème de noël.   .

Médiathèque de Gasny 42 rue de Paris Gasny 27620 Eure Normandie +33 2 32 77 54 57  mediatheque.gasny@sna27.fr

