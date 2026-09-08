Matinettes et découvertes Médiathèque de Gasny Gasny
mercredi 21 octobre 2026 · Médiathèque de Gasny · Gasny
Informations pratiques
Gasny
Matinettes et découvertes
Médiathèque de Gasny 42 rue de Paris Gasny Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 10:00:00
fin : 2026-10-21 10:45:00
Date(s) :
2026-10-21
Histoires et chansons sur le jardinage à la médiathèque. Envie d’approcher des petites bêtes ? De goûter à des fruits et légumes de saison ? Nous invitons parents, enfants et assistantes maternelles à venir à ce moment d’écoute et de partage. Pour les enfants entre 0 et 3 ans avec les parents. Merci de n’inscrire QUE les enfants. Gratuit sur inscription, sur place dans les médiathèques du réseau ou au 02 76 48 01 55. .
Médiathèque de Gasny 42 rue de Paris Gasny 27620 Eure Normandie +33 2 32 77 54 57 mediatheque.gasny@sna27.fr
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English : Matinettes et découvertes
L’événement Matinettes et découvertes Gasny a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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