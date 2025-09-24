Matinettes Espace Philippe Auguste Vernon

Matinettes

Espace Philippe Auguste 12 Avenue Victor Hugo Vernon Eure

Début : 2025-11-29 11:00:00

fin : 2025-11-29 11:45:00

2025-11-29

Pour les enfants de 0 à 3 ans non scolarisés et 1 seul parent Eveil autour de la lecture de livres, de chansons et de sensorialité

Gratuit sur inscription sur place dans les médiathèques du réseau ou au 02 32 64 53 06 .

Espace Philippe Auguste 12 Avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 53 06 mediatheque.vernon@sna27.fr

