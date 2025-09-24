Matinettes Espace Philippe Auguste Vernon
Matinettes Espace Philippe Auguste Vernon samedi 29 novembre 2025.
Matinettes
Espace Philippe Auguste 12 Avenue Victor Hugo Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 11:00:00
fin : 2025-11-29 11:45:00
Date(s) :
2025-11-29
Pour les enfants de 0 à 3 ans non scolarisés et 1 seul parent Eveil autour de la lecture de livres, de chansons et de sensorialité
Gratuit sur inscription sur place dans les médiathèques du réseau ou au 02 32 64 53 06 .
Espace Philippe Auguste 12 Avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 53 06 mediatheque.vernon@sna27.fr
English : Matinettes
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Matinettes Vernon a été mis à jour le 2025-10-05 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération