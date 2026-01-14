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Matinettes Médiathèque de Vernon Vernon

samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque de Vernon · Vernon

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Médiathèque de Vernon
Adresse
12 avenue Victor Hugo
Ville
27200 Vernon
Département
Eure
Tarif

Vernon

Matinettes

Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 10:30:00
fin : 2026-10-03 11:15:00

Date(s) :
2026-10-03

Éveil autour de la lecture de livres, de chansons et de sensorialité

À l’occasion de la semaine de la petite enfance, éveil autour de la lecture de livres, de chansons et de sensorialité
Pour les enfants non scolarisés et 1 seul parent   .

Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie  

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English : Matinettes

L’événement Matinettes Vernon a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

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