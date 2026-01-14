Matinettes Médiathèque de Vernon Vernon
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque de Vernon · Vernon
Informations pratiques
Vernon
Matinettes
Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 10:30:00
fin : 2026-10-03 11:15:00
Date(s) :
2026-10-03
Éveil autour de la lecture de livres, de chansons et de sensorialité
À l’occasion de la semaine de la petite enfance, éveil autour de la lecture de livres, de chansons et de sensorialité
Pour les enfants non scolarisés et 1 seul parent .
Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie
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English : Matinettes
L’événement Matinettes Vernon a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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