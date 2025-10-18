Matjoukann 2025 – Rémission St Pierre Saint-Pierre

Matjoukann 2025 – Rémission Samedi 18 octobre, 10h00 St Pierre Martinique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T16:00 – 2025-10-18T22:00

Fin : 2025-10-18T16:00 – 2025-10-18T22:00

La Maison de l’Architecture de Martinique, en partenariat avec le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes de Martinique, le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de Martinique et la Ville de Saint-Pierre, organisent le deuxième festival d’architecture de Martinique à St Pierre pendant les Journées Nationales de l’architecture le 17,18 et 19 Octobre 2025.

MATJOUKANN, c’est bien plus qu’un simple festival. C’est un manifeste. Une invitation à penser, repenser, et imaginer les espaces que nous habitons, en dialogue avec notre histoire, notre culture, notre environnement.

La thématique autour de la Rémission invite à construire une architecture posée et non ancrée pour éviter l’écueil de la fouille archéologique préventive inhérente au classement ville d’art et d’histoire de la ville de St pierre et qui grève toute action de reconstruction de par le coût qu’elle engendre.

Le présent festival appelle donc à la production de prototypes architecturaux qui serviront de recette, de modèles. Il donne la parole aux architectes, aux artistes, aux penseurs, aux bâtisseurs de demain.

Mais au-delà de la célébration, ce festival a un objectif fondamental : susciter le dialogue entre les citoyens, les professionnels et les institutions autour de notre manière d’habiter, de construire, de transmettre.

Venez découvrir les 5 équipes qui ont remporté ce concours d’architecture et explorez les 5 installations architecturales à St Pierre: rue de la Raffinerie, à la chapelle de l’asile Bethéem, rue de la prison, à l’église du Fort et à l’embouchure de la Roxélane.

97250 Saint-Pierre Martinique

© Rafael Salcedo