MATMATAH & THE FUZZY BRASS FOUR – PARC DES OISEAUX Villars Les Dombes

MATMATAH & THE FUZZY BRASS FOUR Début : 2026-09-05 à 20:00. Tarif : – euros.

LE PARC DES OISEAUX EN ACCORD AVEC ARSENAL PRODUCTIONS PRÉSENTENT : MATMATAH & THE FUZZY BRASS FOURAprès avoir enflammé l’Accor Arena pour un concert anniversaire magistral, Matmatah reprend la route à l’été 2026 pour prolonger la fête sur quelques festivals. Ils seront accompagnés exceptionnellement d’une fiévreuse section de cuivres « The Fuzzy Brass Four », déjà présente lors du show parisien. L’occasion de revisiter leurs plus grands morceaux dans des versions inédites. L’été sera festif, pailleté et rutilant…Welcome to The Fuzzy Brass Four!Contact pour les réservations PMR / PSH : info@parcdesoiseaux.com

Vous pouvez obtenir votre billet ici

PARC DES OISEAUX RD 1083 01330 Villars Les Dombes 01