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Matri-Quiz, Maison des Archers, Quimperlé

vendredi 18 septembre 2026 · Maison des Archers · Quimperlé

Matri-Quiz, Maison des Archers, Quimperlé

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Lieu
Maison des Archers
Adresse
Rue Dom Morice, 29300 Quimperlé
Ville
29300 Quimperlé
Département
Finistère
Tarif
Entrée libre sous réserve de places disponibles

Matri-Quiz Vendredi 18 septembre, 18h30 Maison des Archers Finistère

Entrée libre sous réserve de places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00

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Maison des Archers Rue Dom Morice, 29300 Quimperlé Quimperlé 29300 Finistère Bretagne https://www.quimperle.bzh/point-d-interet/maison-des-archers/ https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA29000526;https://www.quimperle-lesrias.bzh/visites/maison-des-archers-quimperle-pcubre029v503mq7/
Testez vos connaissances autour du Matrimoine

©HF+ Bretagne

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