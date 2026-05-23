Matri-Quiz, Maison des Archers, Quimperlé

Informations pratiques

Matri-Quiz Vendredi 18 septembre, 18h30 Maison des Archers Finistère

Entrée libre sous réserve de places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00

Aime ton Matrimoine ! Arts, musique, littérature, sciences, histoire… Où sont les femmes dans votre culture générale ?

Testez vos connaissances lors de cette soirée quiz en équipes et en musique animée par HF+ Bretagne

Maison des Archers Rue Dom Morice, 29300 Quimperlé Quimperlé 29300 Finistère Bretagne https://www.quimperle.bzh/point-d-interet/maison-des-archers/ https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA29000526;https://www.quimperle-lesrias.bzh/visites/maison-des-archers-quimperle-pcubre029v503mq7/

Testez vos connaissances autour du Matrimoine

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