Matricule 889 Roger Mc Gowenn Rue du serre blanc Saint-Paul-Trois-Châteaux
Matricule 889 Roger Mc Gowenn
Rue du serre blanc Espace Coluche Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 18:00:00
fin : 2025-11-29 20:00:00
2025-11-29
Lecture spectacle sur les erreurs judicières et le harcèlement carcéral, suivi d’une rencontre avec l’auteur.
Rue du serre blanc Espace Coluche Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 83 35 42 76 bonheuretculture@yahoo.com
English :
Lecture-show on miscarriages of justice and prison harassment, followed by a meeting with the author.
German :
Leseshow über Justizirrtümer und Gefängnismobbing, gefolgt von einem Treffen mit dem Autor.
Italiano :
Una lettura scenica sugli errori giudiziari e le molestie in carcere, seguita da un incontro con l’autore.
Espanol :
Lectura dramatizada sobre los errores judiciales y el acoso carcelario, seguida de un encuentro con el autor.
