Matricule 889 Roger Mc Gowenn Rue du serre blanc Saint-Paul-Trois-Châteaux

Matricule 889 Roger Mc Gowenn

Rue du serre blanc Espace Coluche Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 18:00:00

fin : 2025-11-29 20:00:00

Date(s) :

2025-11-29

Lecture spectacle sur les erreurs judicières et le harcèlement carcéral, suivi d’une rencontre avec l’auteur.

Rue du serre blanc Espace Coluche Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 83 35 42 76 bonheuretculture@yahoo.com

English :

Lecture-show on miscarriages of justice and prison harassment, followed by a meeting with the author.

German :

Leseshow über Justizirrtümer und Gefängnismobbing, gefolgt von einem Treffen mit dem Autor.

Italiano :

Una lettura scenica sugli errori giudiziari e le molestie in carcere, seguita da un incontro con l’autore.

Espanol :

Lectura dramatizada sobre los errores judiciales y el acoso carcelario, seguida de un encuentro con el autor.

