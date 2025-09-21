Matrimoine – La Paillette et le parc Saint-Cyr La Paillette et le Parc Saint-Cyr Rennes

Début : 2025-09-21T17:30:00 – 2025-09-21T19:00:00

Fin : 2025-09-21T17:30:00 – 2025-09-21T19:00:00

Connaissez-vous tous les trésors du parc Saint-Cyr ?

En perpétuelle évolution depuis l’installation d’un couvent au XVIIe siècle, les religieuses avaient pour mission d’accueillir les femmes dites de mauvaise vie. La rédemption passait par le travail caractérisé par la présence de l’ancien lavoir où les pensionnaires lavaient, nettoyaient et faisaient bouillir le linge.

L’ouverture du site au public s’est faite de manière progressive dès 1986 et c’est un domaine aux visages multiples : parc et jardin, maison de retraite, équipement sportif, Maison des Jeunes et de la Culture, œuvre d’art murale… autant de facettes que vous pourrez découvrir à l’occasion de cette journée.

La Paillette et le Parc Saint-Cyr 56 rue Papu 35 Rennes Rennes 35043 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne https://www.la-paillette.net/;https://www.tourisme-rennes.com/sortir/parc-du-domaine-saint-cyr/ [{« type »: « link », « value »: « http://billetterie-rennes.com »}] Situé à proximité du Mail François Mitterrand, à l’ouest de Rennes, le parc du Domaine Saint-Cyr se compose de 2 parties sur 3,5 hectares.

Au nord du parc, vous retrouverez un jardin de curé, des potagers, et des aires de jeux. La partie sud du parc se compose de terrains de basket, de terrains pour boulistes et un plan d’eau.

A proximité du parc, vous pourrez découvrir le théâtre la Paillette et le café-théâtre Le Bacchus. Entrées du parc : rue Louis-Guilloux, rue du Pré de Bris et rue Papu

Franck Hamon