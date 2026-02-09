Matrimoine l’histoire au féminin Maison du Pilier-Rouge Le Mans
Matrimoine l’histoire au féminin Maison du Pilier-Rouge Le Mans samedi 7 mars 2026.
Matrimoine l’histoire au féminin
Maison du Pilier-Rouge 41 Grande Rue Le Mans Sarthe
Tarif : 6 – 6 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 15:00:00
fin : 2026-03-07 16:30:00
Date(s) :
2026-03-07
Célèbres ou méconnues, d’action ou de savoirs, découvrons ensemble quelques portraits de ces femmes qui ont joué un rôle dans l’histoire du Mans.
Votre guide sera Lauréna Salion
Plein tarif 6 € tarif réduit 4 €
Billetterie Maison du Pilier-Rouge et Office du Tourisme
Départ 15h, Maison du Pilier-Rouge
Durée environ 1h30 .
Maison du Pilier-Rouge 41 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Matrimoine l’histoire au féminin Le Mans a été mis à jour le 2026-02-09 par CDT72