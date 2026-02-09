Matrimoine l’histoire au féminin Maison du Pilier-Rouge Le Mans

Matrimoine l’histoire au féminin

Maison du Pilier-Rouge 41 Grande Rue Le Mans Sarthe

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 15:00:00

fin : 2026-03-07 16:30:00

Date(s) :

2026-03-07

Célèbres ou méconnues, d’action ou de savoirs, découvrons ensemble quelques portraits de ces femmes qui ont joué un rôle dans l’histoire du Mans.

Votre guide sera Lauréna Salion

Plein tarif 6 € tarif réduit 4 €

Billetterie Maison du Pilier-Rouge et Office du Tourisme

Départ 15h, Maison du Pilier-Rouge

Durée environ 1h30 .

Maison du Pilier-Rouge 41 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22

English :

