Matrimoine Maritime Place de la Croix Concarneau

Matrimoine Maritime

Place de la Croix Marinarium Concarneau Finistère

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

En écho aux Journées du Patrimoine les membres de l’association MARITIM’EAU organisent les premières journées du Matrimoine Maritime afin de mettre en lumière l’héritage culturel des femmes dans le monde maritime.

Vous pourrez voir deux expositions et participer aux conférences d’historien, géographe, sociologue, biologiste et littéraire sur le sujet.

Des artistes vous invitent également à leur ateliers et vous découvrirez l’histoire de la première femme marin-pêcheur en France.

L’idée est aussi de réhabiliter l’usage du vocable matrimoine, qui existait au Moyen-Âge et qui a disparu à la création de l’Académie Française et des nouvelles normes grammaticales.

En créant ces premières journées du matrimoine maritime nous rappelons que l’héritage maritime est un bien commun où hommes et femmes ont contribué ensemble à la construction identitaire des communautés maritimes.

Ces journées ont lieu le samedi 20 et 21 septembre à Concarneau où deux expositions sont présentées, une, La mer au féminin au Centre européen de formation continue maritime et l’autre, La mer, une histoire de femmes à la station Marine de Concarneau. Des conférences d’historien, sociologue, géographe, biologiste et littéraire viennent ponctuer ces journées et nous font découvrir leur recherche en nous apportant éclaircissements et réflexions. De même, des artistes nous invitent à venir participer à leur atelier de création et l’histoire de la première femme marin-pêcheur de France nous est dévoilée !

Pour les inscriptions aux ateliers

broderie Béatrice Giffo, 06 70 67 36 57

écriture La féminisation des mots Véronique Mazière, 06 16 87 01 10

papier Patrick, 06 75 63 21 41. .

Place de la Croix Marinarium Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 6 35 02 19 79

