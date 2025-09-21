Matrimoine – visites guidées les femmes à Rennes Destination Rennes – Office de Tourisme Rennes

Matrimoine – visites guidées les femmes à Rennes Destination Rennes – Office de Tourisme Rennes dimanche 21 septembre 2025.

Matrimoine – visites guidées les femmes à Rennes Dimanche 21 septembre, 10h00, 14h30 Destination Rennes – Office de Tourisme Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

Au cours de cette visite, redécouvrez les figures féminines qui ont participé à l’histoire de Rennes.

Destination Rennes – Office de Tourisme 1 rue de Saint-Malo 35000 Rennes Rennes 35706 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne https://www.tourisme-rennes.com [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-rennes.com »}]

Au cours de cette visite, redécouvrez les figures féminines qui ont participé à l’histoire de Rennes.

Franck Hamon