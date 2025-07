MATT ET MOI Le Pradal

MATT ET MOI Le Pradal mardi 12 août 2025.

MATT ET MOI

Le Pradal Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-12

fin : 2025-08-12

Date(s) :

2025-08-12

Spectacle Matt et Moi, par la Cie Emoi.

Mardi 12 Août à 18h30 à la salle des Combarelles au Pradal.

Un duo interprété par deux virtuoses Carole Bordes et Samuel Ber. Complices, ils s’accompagnent et se répondent entre musique et danse, convoquant l’essence de la culture jazz dans son rapport jubilatoire et premier.

Dans le cadre des RDV du parcours En perspective, l’association les Copains d’Abord du Pradal accueille le spectacle Matt et Moi, par la Cie Emoi.

Mardi 12 Août à 18h30 à la salle des Combarelles au Pradal.

Un duo interprété par deux virtuoses Carole Bordes et Samuel Ber. Complices, ils s’accompagnent et se répondent entre musique et danse, convoquant l’essence de la culture jazz dans son rapport jubilatoire et premier. Une troisième présence plane sur ce duo, celle de Matt Mattox, évoquée à travers les archives épurées et poétisées par Johann Fournier

Spectacle suivi d’une découverte de vins locaux avec

Les copains d’abord & M. Salettes œnologue

Spectacle en accès libre .

Le Pradal 34600 Hérault Occitanie +33 7 72 36 51 89

English :

Show Matt et Moi, by Cie Emoi.

Tuesday August 12 at 6.30pm at the Salle des Combarelles in Le Pradal.

A duo performed by two virtuosos: Carole Bordes and Samuel Ber. Accomplices, they accompany and respond to each other between music and dance, summoning the essence of jazz culture in its jubilant and primal relationship.

German :

Spectacle Matt et Moi, par la Cie Emoi.

Dienstag, den 12. August um 18:30 Uhr im Salle des Combarelles in Le Pradal.

Ein Duett, das von zwei Virtuosen gespielt wird: Carole Bordes und Samuel Ber. Sie begleiten und beantworten sich gegenseitig zwischen Musik und Tanz und rufen die Essenz der Jazz-Kultur in ihrer jubilierenden und ursprünglichen Beziehung auf.

Italiano :

Mostra Matt et Moi, a cura di Cie Emoi.

Martedì 12 agosto alle 18.30 presso la Salle des Combarelles a Le Pradal.

Un duo interpretato da due virtuosi: Carole Bordes e Samuel Ber. Lavorano in tandem, accompagnandosi e rispondendo l’uno all’altro tra musica e danza, evocando l’essenza della cultura jazz nel suo rapporto giubilante e primordiale.

Espanol :

Espectáculo Matt et Moi, de la Cie Emoi.

Martes 12 de agosto a las 18.30 h en la Salle des Combarelles de Le Pradal.

Un dúo interpretado por dos virtuosos: Carole Bordes y Samuel Ber. Trabajan en tándem, acompañándose y respondiéndose mutuamente entre música y danza, evocando la esencia de la cultura del jazz en su relación jubilosa y primigenia.

L’événement MATT ET MOI Le Pradal a été mis à jour le 2025-07-18 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB