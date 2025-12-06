Matt Pokora LDLC Arena Décines-Charpieu

Matt Pokora

Tarif : 66.5 – 66.5 – EUR

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06 20:00:00

2025-12-06

Après avoir enflammé les plus grandes salles et réuni plus de 500 000 spectateurs lors de sa tournée des 20 ans, Matt Pokora revient en 2025 avec ADRÉNALINE TOUR .

LDLC Arena 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu 69150 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

English :

After setting the world’s biggest venues alight and attracting over 500,000 spectators on his 20th anniversary tour, Matt Pokora returns in 2025 with the ADRÉNALINE TOUR .

German :

Nachdem Matt Pokora auf seiner Tournee zum 20-jährigen Jubiläum die größten Hallen zum Beben gebracht und mehr als 500.000 Zuschauer versammelt hat, kehrt er mit der ADRÉNALINE TOUR ins Jahr 2025 zurück.

Italiano :

Dopo aver infiammato le più grandi sale del mondo e aver attirato oltre 500.000 spettatori durante il suo tour per il 20° anniversario, Matt Pokora torna nel 2025 con l’ ADRÉNALINE TOUR .

Espanol :

Tras incendiar los mayores recintos del mundo y atraer a más de 500.000 espectadores en su gira de 20 aniversario, Matt Pokora regresa en 2025 con el ADRÉNALINE TOUR .

