Matt Pokora LDLC Arena Décines-Charpieu

Après avoir enflammé les plus grandes salles et réuni plus de 500 000 spectateurs lors de sa tournée des 20 ans, Matt Pokora revient en 2025 avec ADRÉNALINE TOUR .
LDLC Arena 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu 69150 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
English :
After setting the world’s biggest venues alight and attracting over 500,000 spectators on his 20th anniversary tour, Matt Pokora returns in 2025 with the ADRÉNALINE TOUR .
German :
Nachdem Matt Pokora auf seiner Tournee zum 20-jährigen Jubiläum die größten Hallen zum Beben gebracht und mehr als 500.000 Zuschauer versammelt hat, kehrt er mit der ADRÉNALINE TOUR ins Jahr 2025 zurück.
Italiano :
Dopo aver infiammato le più grandi sale del mondo e aver attirato oltre 500.000 spettatori durante il suo tour per il 20° anniversario, Matt Pokora torna nel 2025 con l’ ADRÉNALINE TOUR .
Espanol :
Tras incendiar los mayores recintos del mundo y atraer a más de 500.000 espectadores en su gira de 20 aniversario, Matt Pokora regresa en 2025 con el ADRÉNALINE TOUR .
