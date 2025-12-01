19h30 & 21h30

Articulé autour des compositions du leader, le groupe développe un univers musical riche en contrastes et dialogues : mélodies qui bifurquent dans l’inconnu, moments acoustiques et des tornades électriques qui s’alternent, créant un itinéraire décomplexé et en permanente évolution.

« No Land’s est tout à la fois désenchanté, excentrique, sensationnel mais toujours authentique. Bortone explore des chemins escarpés, loin de toute convenance. A Tree in the Mist galvanise la musique. »

CITIZEN JAZZ

Julien Pontvianne / saxophone ténor

Benjamin Garson / guitare

Yannick Lestra / claviers

Matteo Bortone / basse

Ariel Tessier / batterie

22h30

Jam session Jazz, animée par Matteo Bortone !

Point de rencontre essentiel entre artistes émergents et confirmés, la jam session est un moment de partage où naissent les groupes de demain. Une émulsion artistique à vivre dans la salle ou sur scène !

// Piano à queue & batterie sur place

JASS CLUB PARIS

141 Rue de Tolbiac 75013

www.jassclub.paris

contact@jassclub.paris

09 54 56 79 01

Tickets concerts au guichet majorés de 3 euros, pensez à réserver !

Echappée de l’imaginaire du bassiste italien Matteo Bortone, « No Land’s » arpente des chemins aventureux, entre musiques créatives improvisées et sonorités inspirées du rock avant-gardiste.

Le mercredi 10 décembre 2025

de 19h00 à 02h00

payant

De 15 à 19 euros.

Jam session : 5 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-10T20:00:00+01:00

fin : 2025-12-11T03:00:00+01:00

Date(s) : 2025-12-10T19:00:00+02:00_2025-12-10T02:00:00+02:00

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30

Jam sessions à partir de 22h30

Du mercredi au samedi de 19h à 2h

Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

Infos & privatisation

www.jassclub.paris

contact@jassclub.parisParis

https://jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/