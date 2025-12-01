Matteo Bortone « No Land’s » JASS CLUB PARIS Paris
Matteo Bortone « No Land’s » JASS CLUB PARIS Paris mercredi 10 décembre 2025.
19h30 & 21h30
Articulé autour des compositions du leader, le groupe développe un univers musical riche en contrastes et dialogues : mélodies qui bifurquent dans l’inconnu, moments acoustiques et des tornades électriques qui s’alternent, créant un itinéraire décomplexé et en permanente évolution.
« No Land’s est tout à la fois désenchanté, excentrique, sensationnel mais toujours authentique. Bortone explore des chemins escarpés, loin de toute convenance. A Tree in the Mist galvanise la musique. »
CITIZEN JAZZ
Julien Pontvianne / saxophone ténor
Benjamin Garson / guitare
Yannick Lestra / claviers
Matteo Bortone / basse
Ariel Tessier / batterie
22h30
Jam session Jazz, animée par Matteo Bortone !
Point de rencontre essentiel entre artistes émergents et confirmés, la jam session est un moment de partage où naissent les groupes de demain. Une émulsion artistique à vivre dans la salle ou sur scène !
// Piano à queue & batterie sur place
JASS CLUB PARIS
141 Rue de Tolbiac 75013
www.jassclub.paris
contact@jassclub.paris
09 54 56 79 01
Tickets concerts au guichet majorés de 3 euros, pensez à réserver !
Echappée de l’imaginaire du bassiste italien Matteo Bortone, « No Land’s » arpente des chemins aventureux, entre musiques créatives improvisées et sonorités inspirées du rock avant-gardiste.
Le mercredi 10 décembre 2025
de 19h00 à 02h00
payant
De 15 à 19 euros.
Jam session : 5 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-12-10T20:00:00+01:00
fin : 2025-12-11T03:00:00+01:00
Date(s) : 2025-12-10T19:00:00+02:00_2025-12-10T02:00:00+02:00
JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h
Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
https://jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/