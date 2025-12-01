Matteo Pastorino ‘Chimera’ / JASS CLUB PARIS JASS CLUB PARIS Paris
Matteo Pastorino ‘Chimera’ / JASS CLUB PARIS JASS CLUB PARIS Paris samedi 20 décembre 2025.
Les instruments, les voix de chacun seront manipulés en temps réel, créant un dialogue entre le naturel et l’artificiel : réverbérations spatiales, delays fragmentés, harmonisations vocales et textures électroniques transforment les sonorités traditionnelles en paysages fluides et imprévisibles.
Ce projet est financé et soutenu par le Centre de Production INSULAE LAB de Berchidda – Sardaigne, Italie.
Francesca Palamidessi / voix, effets
Matteo Pastorino / clarinettes, effets
Federico Casagrande / guitare
Armando Luongo / batterie
22h30
Jam session Electro/Jazz avec Pierre Lapprand Trio !
Point de rencontre essentiel entre artistes émergents et confirmés, la jam session est un moment de partage où naissent les groupes de demain. Une émulsion artistique à vivre dans la salle ou sur scène !
// Piano à queue & batterie sur place
Tickets concerts au guichet majorés de 3€, pensez à réserver !
« Chimera » est un nouveau projet, un nouveau défi pour Matteo Pastorino, qui s’entoure de Francesca Palamidessi à la voix, Federico Casagrande à la guitare et Armando Luongo à la batterie.
Le samedi 20 décembre 2025
de 21h30 à 02h00
payant Tarif plein : 19 EUR
Tarif réduit : 15 EUR Public jeunes et adultes.
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h
