Matteo Pastorino ‘Chimera’ / JASS CLUB PARIS JASS CLUB PARIS Paris

Les instruments, les voix de chacun seront manipulés en temps réel, créant un dialogue entre le naturel et l’artificiel : réverbérations spatiales, delays fragmentés, harmonisations vocales et textures électroniques transforment les sonorités traditionnelles en paysages fluides et imprévisibles.

Ce projet est financé et soutenu par le Centre de Production INSULAE LAB de Berchidda – Sardaigne, Italie.

Francesca Palamidessi / voix, effets

Matteo Pastorino / clarinettes, effets

Federico Casagrande / guitare

Armando Luongo / batterie

22h30

Jam session Electro/Jazz avec Pierre Lapprand Trio !

Point de rencontre essentiel entre artistes émergents et confirmés, la jam session est un moment de partage où naissent les groupes de demain. Une émulsion artistique à vivre dans la salle ou sur scène !

// Piano à queue & batterie sur place

« Chimera » est un nouveau projet, un nouveau défi pour Matteo Pastorino, qui s’entoure de Francesca Palamidessi à la voix, Federico Casagrande à la guitare et Armando Luongo à la batterie.

Le samedi 20 décembre 2025

de 21h30 à 02h00

payant Tarif plein : 19 EUR

Tarif réduit : 15 EUR Public jeunes et adultes.

