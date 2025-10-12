Matteo Pastorino Compositions & arrangements / Festival Jazz Sur Seine / JASS CLUB PARIS JASS CLUB Paris

Matteo Pastorino Compositions & arrangements / Festival Jazz Sur Seine / JASS CLUB Paris dimanche 12 octobre 2025.

— Dans le cadre du festival Jazz Sur Seine

19h30

Après, LightSide son dernier opus en quartet, salué par la critique et le public, le clarinettiste Matteo Pastorino nous présente un nouveau quintet qui dévoile des compositions et arrangements spécialement conçus et façonnés pour cette formation.

Une expérience sonore à découvrir, alliant tradition et modernité.

« …l’italien Matteo Pastorino s’impose comme un des nouveaux maitres de la clarinette basse au cœur d’un jazz métissé d’une profonde poésie. »

JAZZ MAGAZINE

21h30

Porté par une rythmique d’exception, le trio mené par le clarinettiste Matteo Pastorino déploie un swing ardent et communicatif.

Guidé par une complicité subtile, il revisite la tradition avec nuance et profondeur.

« La clarinette basse de Matteo Pastorino nous enveloppe d’émotions profondes et brûlantes, rendant encore plus impressionnante la clarté calme de son jeu d’ensemble et sa capacité à enrober les contre-chants graves d’un flot envoûtant. »

WYNTON MARSALIS

22h30

Jam session Jazz animée par le trio !

Infos & privatisation :

JASS CLUB PARIS

141 Rue de Tolbiac 75013

www.jassclub.paris

contact@jassclub.paris

09 54 56 79 01

Matteo Pastorino présente une soirée autour de ses compositions et de ses plus grandes inspirations, accompagné de musiciens d’exception.

Le dimanche 12 octobre 2025

de 19h00 à 02h00

payant Tarif en ligne : 15 EUR Public adultes.

JASS CLUB 141 Rue de Tolbiac 75013 Au 141 rue de Tolbiac, l'histoire continue : ancien cinéma kung-fu, squat artistique puis club de jazz avec le Barbizon, le lieu renaît aujourd'hui sous le nom de JASS CLUB PARIS

Une salle habitée par les sons et les couleurs, où l’on vient écouter, voir, partager. Un lieu proche des artistes, ouvert à toutes les curiosités

Concerts à 19h30 & 21h30

Jam sessions à partir de 22h30

Du mercredi au dimanche de 19h à 2h

Info & privatisation

www.jassclub.paris

contact@jassclub.parisParis

