Matteo Pastorino ‘LightSide’ en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris mercredi 12 novembre 2025.

Il nous invite, à un voyage au plus profond de ses origines au cœur de la lumière de la Méditerranée, à travers un répertoire original, conçu pour une formation instrumentale inhabituelle où la voix singulière de la clarinette basse dialogue avec le son unique de la basse semi-acoustique de Dario Deidda (Kurt Rosenwinkel, Jerry Bergonzi…), du piano de Domenico Sanna et la batterie de Armando Luongo.

“D’Éric Dolphy à Michel Portal, en passant par Bennie Maupin, John Surman ou Louis Sclavis (pour faire court), la clarinette basse a connu plus d’une fois de riches heures. Elle brille aujourd’hui d’un nouvel éclat entre les doigts de Matteo Pastorino.” Rolling Stone Magazine

“L’italien Matteo Pastorino s’impose comme un des nouveaux maitres de la clarinette basse au cœur d’un jazz métissé d’une profonde poésie.” Jazz Magazine

“La clarinette basse de Matteo Pastorino nous enveloppe d’émotions profondes et brûlantes, rendant encore plus impressionnante la clarté calme de son jeu d’ensemble et sa capacité à enrober les contre-chants graves d’un flot envoûtant.” Wynton Marsalis

Matteo Pastorino : clarinette basse

Domenico Sanna : piano

Dario Deidda : basse

Armando Luongo : batterie

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Jazz, compositions — Matteo Pastorino, figure innovante de la clarinette basse en Europe, exprime avec son dernier opus, “LightSide” sorti en 2025, son désir de se reconnecter à ses racines.

Le mercredi 12 novembre 2025

de 21h30 à 22h30

Le mercredi 12 novembre 2025

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros.

Public jeunes et adultes.

