Matthieu Fabre Quartet La Caverne Jazz Marseille 10e Arrondissement

Matthieu Fabre Quartet

Vendredi 16 janvier 2026 à partir de 21h. La Caverne Jazz 20 Bd Fifi-Turin Marseille 10e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16 21:00:00

fin : 2026-01-16

Date(s) :

2026-01-16

Du jazz acoustique au swing moderne, en passant par le blues et les explorations vocales, ce début d’année s’annonce intense.

Le saxophoniste Matthieu Fabre au beau son personnel et la technique irréprochable nous présentera son nouveau quartet aux compositions brillantes et résolument ancrées dans le jazz contemporain. .

La Caverne Jazz 20 Bd Fifi-Turin Marseille 10e Arrondissement 13010 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 54 23 05 43

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

From acoustic jazz to modern swing, blues and vocal explorations, this year promises to be a busy one.

L’événement Matthieu Fabre Quartet Marseille 10e Arrondissement a été mis à jour le 2025-12-10 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille