Tours

Matthieu Nina · “En Bas De L’échelle”

146 rue Edouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-11-25 20:00:00

fin : 2026-11-25 23:30:00

Date(s) :

2026-11-25

À 10 ans, Matthieu Nina est tombé d’une échelle et est devenu handicapé.

25 ans plus tard, il monte sur scène.

Ça a pris du temps mais c’est parce qu’il n’y avait pas de rampe d’accès.

Fort de beaucoup d’autodérision, Matthieu est désormais en haut des affiches de stand-up, avec son manque de mobilité et son élocution singulière dont il tire sa force. 20 .

146 rue Edouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire billetterie@bateauivre.coop

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English :

%C0 When he was 10 years old, Matthieu Nina fell off a %E9chelle and became disabled.

L’événement Matthieu Nina · “En Bas De L’échelle” Tours a été mis à jour le 2026-06-25 par ADT 37