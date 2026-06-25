Matthieu Nina · “En Bas De L’échelle” Tours
Matthieu Nina · “En Bas De L’échelle” Tours mercredi 25 novembre 2026.
Tours
Matthieu Nina · “En Bas De L’échelle”
146 rue Edouard Vaillant Tours Indre-et-Loire
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-11-25 20:00:00
fin : 2026-11-25 23:30:00
Date(s) :
2026-11-25
À 10 ans, Matthieu Nina est tombé d’une échelle et est devenu handicapé.
25 ans plus tard, il monte sur scène.
Ça a pris du temps mais c’est parce qu’il n’y avait pas de rampe d’accès.
Fort de beaucoup d’autodérision, Matthieu est désormais en haut des affiches de stand-up, avec son manque de mobilité et son élocution singulière dont il tire sa force. 20 .
146 rue Edouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire billetterie@bateauivre.coop
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English :
%C0 When he was 10 years old, Matthieu Nina fell off a %E9chelle and became disabled.
L’événement Matthieu Nina · “En Bas De L’échelle” Tours a été mis à jour le 2026-06-25 par ADT 37
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