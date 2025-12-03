MATTHIEU NINA dans EN BAS DE L’ECHELLE – MATTHIEU NINA – Le Point Virgule Paris

MATTHIEU NINA dans EN BAS DE L’ECHELLE – MATTHIEU NINA Début : 2026-01-08 à 21:15. Tarif : – euros.

MATTHIEU NINA DANS EN BAS DE L’ECHELLEA 10 ans, Matthieu est tombé d’une échelle et est devenu handicapé.25 ans plus tard, il monte sur scène.Ça a pris du temps mais c’est parce qu’il n’y avait pas de rampe d’accès.Durée : 75 min

Vous pouvez obtenir votre billet ici

Le Point Virgule 7 rue St Croix de la Bretonnerie 75004 Paris 75