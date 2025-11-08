Matthieu Nina, « En bas de l’échelle » Théâtre 100 Noms Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-08 21:15 – 22:30

Gratuit : non De 12 € à 24 € Tout public

À 10 ans, Matthieu est tombé d’une échelle et est devenu handicapé.25 ans plus tard, il monte sur scène.Ça a pris du temps mais c’est parce qu’il n’y avait pas de rampe d’accès.Durée : 1h15Réservations :- theatre100noms.com- à la billetterie du Théâtre 100 Noms (mercredi au samedi de 16h à 18h)- 02 28 200 100 ou billetterie@theatre100noms.com

Théâtre 100 Noms Île de Nantes Nantes 44200

02 28 20 01 00 http://theatre100noms.com/ 02 28 200 100 https://theatre100noms.com/