Matthieu Nina : En bas de l’échelle Théâtre 100 Noms Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-26 20:15 – 21:30

Gratuit : non 14 € à 26 € 14 € à 26 € Réservations :theatre100noms.comà la billetterie du Théâtre 100 Noms (mercredi au samedi de 16h à 18h)02 28 200 100 ou billetterie@theatre100noms.com Tout public

One man show À 10 ans, Matthieu est tombé d’une échelle et est devenu handicapé.25 ans plus tard, il monte sur scène.Ça a pris du temps, mais c’est parce qu’il n’y avait pas de rampe d’accès. Avec Matthieu NinaTexte : Matthieu Nina, Pierre-Emmanuel Barré et ArsenMise en scène : Pierre-Emmanuel Barré Durée : 1h15

Théâtre 100 Noms Île de Nantes Nantes 44200

02 28 20 01 00 http://theatre100noms.com/