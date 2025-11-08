Matthieu Nina : En bas de l’échelle Théâtre 100 Noms Nantes

Matthieu Nina : En bas de l’échelle Théâtre 100 Noms Nantes samedi 8 novembre 2025.

Matthieu Nina : En bas de l’échelle Samedi 8 novembre, 21h15 Théâtre 100 Noms Loire-Atlantique

12 € à 24 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-08T21:15:00 – 2025-11-08T22:30:00

Fin : 2025-11-08T21:15:00 – 2025-11-08T22:30:00

Seul en scène

À 10 ans, Matthieu est tombé d’une échelle et est devenu handicapé.

25 ans plus tard, il monte sur scène.

Ça a pris du temps mais c’est parce qu’il n’y avait pas de rampe d’accès.

Avec Matthieu Nina

Texte : Matthieu Nina, Pierre-Emmanuel Barré et Arsen

Mise en scène : Pierre-Emmanuel Barré

Public : adultes

Durée : 1h15

Théâtre 100 Noms 21 Quai des Antilles – Hangar à Bananes, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://theatre100noms.com/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 28 200 100 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@theatre100noms.com »}]

Seul en scène nantes nantes métropole