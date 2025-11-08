Matthieu Nina : En bas de l’échelle Théâtre 100 Noms Nantes
Matthieu Nina : En bas de l’échelle Théâtre 100 Noms Nantes samedi 8 novembre 2025.
Matthieu Nina : En bas de l’échelle Samedi 8 novembre, 21h15 Théâtre 100 Noms Loire-Atlantique
12 € à 24 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-08T21:15:00 – 2025-11-08T22:30:00
Fin : 2025-11-08T21:15:00 – 2025-11-08T22:30:00
Seul en scène
À 10 ans, Matthieu est tombé d’une échelle et est devenu handicapé.
25 ans plus tard, il monte sur scène.
Ça a pris du temps mais c’est parce qu’il n’y avait pas de rampe d’accès.
Avec Matthieu Nina
Texte : Matthieu Nina, Pierre-Emmanuel Barré et Arsen
Mise en scène : Pierre-Emmanuel Barré
Public : adultes
Durée : 1h15
Théâtre 100 Noms 21 Quai des Antilles – Hangar à Bananes, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://theatre100noms.com/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 28 200 100 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@theatre100noms.com »}]
Seul en scène nantes nantes métropole