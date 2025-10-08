MATTHIEU NINA – LA RAYONNE Villeurbanne

MATTHIEU NINA – LA RAYONNE Villeurbanne mercredi 8 octobre 2025.

MATTHIEU NINA Début : 2025-10-08 à 20:00. Tarif : – euros.

ESPACE GERSON PRÉSENTE : MATTHIEU NINAA 10 ans, Matthieu est tombé d’une échelle et est devenu handicapé. 25 ans plus tard, il monte sur scène. Ça a pris du temps mais c’est parce qu’il n’y avait pas de rampe d’accès.Auteur(s) : Matthieu Nina, Pierre-Emmanuel Barré, ArsenArtiste(s) : Matthieu Nina Metteur en scène : Pierre-Emmanuel Barré

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA RAYONNE 7 RUE HENRI LEGAY 69100 Villeurbanne 69