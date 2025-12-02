Matthieu Nina L’Arvorik Lesneven

Matthieu Nina

L’Arvorik 1 Rue du Rétalaire Lesneven Finistère

Début : 2026-01-17 20:00:00

fin : 2026-01-17 22:00:00

2026-01-17

Fidèle à son esprit d’ouverture et à sa volonté d’explorer de nouveaux horizons artistiques, le festival La Nuit Des Étoiles enrichit sa programmation en accueillant désormais des spectacles de comédie. Cette première édition humoristique mettra à l’honneur Matthieu Nina, artiste au parcours inspirant.

Avec un humour aussi fin qu’audacieux, Matthieu Nina aborde son histoire personnelle avec autodérision et sensibilité

À 10 ans, je suis tombé d’une échelle et je suis devenu handicapé. 25 ans plus tard, je monte sur scène. Ça a pris du temps, mais c’est parce qu’il n’y avait pas de rampe d’accès.

Lors de cette soirée, des associations seront présentes afin de faire connaître leur projet et de récolter des fonds au bénéfice de leur associations.

Un spectacle à la fois touchant, drôle et profondément humain ! .

