MATTHIEU NINA – SALLE NOUGARO Toulouse

MATTHIEU NINA Début : 2026-04-01 à 20:30. Tarif : – euros.

À 10 ans, Matthieu est tombé d’une échelle. 25 ans plus tard, il monte sur scène. Entre les deux, une vie chamboulée, un humour affûté et pas mal d’obstacles à contourner. Ça a pris du temps mais c’est parce qu’il n’y avait pas de rampe d’accès.Avec un regard percutant sur le handicap, il raconte son quotidien, les clichés, et surtout la liberté de rire de tout. Drôle, cash, touchant : un seul-en-scène, co-écrit avec Emmanuel Barré, qui secoue autant qu’il fait du bien.Seul en Scène : Matthieu NinaMENTION PRESSE : « Matthieu Nina n’hésite pas à faire de son handicap un terrain de jeu pour déconstruire les clichés. » Radio France iciEn Partenariat avec le festival Le Printemps du RireGenre : HumourPlacement : Libre assisDurée : 1h15

SALLE NOUGARO 20, chemin de Garric 31200 Toulouse 31