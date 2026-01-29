MATTHIEU NINA SALLE NOUGARO Toulouse

MATTHIEU NINA

SALLE NOUGARO 20 Chemin de Garric Toulouse Haute-Garonne

À 10 ans, Matthieu est tombé d’une échelle. 25 ans plus tard, il monte sur scène. Entre les deux, une vie chamboulée, un humour affûté et pas mal d’obstacles à contourner. Ça a pris du temps mais c’est parce qu’il n’y avait pas de rampe d’accès.

Avec un regard percutant sur le handicap, il raconte son quotidien, les clichés, et surtout la liberté de rire de tout. Drôle, cash, touchant un seul-en-scène, co-écrit avec Emmanuel Barré, qui secoue autant qu’il fait du bien. 20.8 .

At the age of 10, Matthieu fell from a ladder. 25 years later, he’s back on stage. In between, a life turned upside down, a sharp sense of humor and a lot of obstacles to overcome. It took a long time, but that’s because there was no ramp.

