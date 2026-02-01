MATTHIS PASCAUD – LOUP(S) La Gare Paris

jazz pop instrumentale

Jazz pop instrumental.

Le samedi 07 février 2026

de 21h00 à 00h00

Le vendredi 06 février 2026

de 21h00 à 00h00

gratuit sous condition Tout public.

La Gare 1 Avenue Corentin Cariou 75019 Tous les soirs des concerts à participation libre de jazz pas chiant qui donne la banane.

Les meilleurs musiciens français et internationaux, et tu donnes ce que tu veux, ce que tu peux.

Dans une gare de la Petite ceinture, avec 2000m2 de jardin et terrasses en plein Paris. Allez hop.Paris

https://www.instagram.com/la_gare_le_gore/



