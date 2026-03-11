Matthis Pascaud Studio de l’Ermitage Paris

Loup(s)… c’est du groove de meute, du psychédélisme d’artisan, une musique qui court dans les bois entre Pink Floyd etKhruangbin, avant de retomber sur un piano centenaire qu’on croirait possédé par les Beatles.

Une œuvre instinctive et cinématographique, entre tension et clair-obscur, où chaque morceau semble tracer sa propre piste dans la nuit.

Reconnu pour son jeu de guitare à la croisée du rock et du jazz, Matthis Pascaud s’impose par des compositions audacieuses et une écriture sonore affranchie des frontières. Depuis 2016, il multiplie les collaborations avec Ayo, Erik Truffaz, Anne Paceo, Hugh Coltman, Marion Rampal et Moonlight Benjamin, dont il a réalisé trois albums en tant que directeur artistique.

Après trois disques salués par la critique, dont Night Trippin’ (2022) aux côtés de Hugh Coltman, hommage vibrant à Dr. John, Matthis Pascaud ouvre un nouveau chapitre avec Loup(s), projet instrumental libre et organique, entre tension électrique et poésie du groove.

Matthis Pascaud : guitare

Laurent Vernerey : basse

Raphaël Chassin : batterie

Christophe Panzani : saxophone

Jazz Magazine présente : Matthis Pascaud. Sortie de l’album : Loup(s) (2026 – Shake Production).

Le jeudi 02 avril 2026

de 20h30 à 22h30

payant

De 18 à 20 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-02T23:30:00+02:00

fin : 2026-04-03T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-02T20:30:00+02:00_2026-04-02T22:30:00+02:00

Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage 75020 Paris

Métro -> 11 : Jourdain (Paris) (519m)

Bus -> 2696 : Pyrénées – Ménilmontant (Paris) (198m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (121.57m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.studio-ermitage.com/index.php/agenda/date/matthis-pascaud https://www.facebook.com/matthislouis.pascaud https://www.facebook.com/matthislouis.pascaud



Afficher la carte du lieu Studio de l’Ermitage et trouvez le meilleur itinéraire

