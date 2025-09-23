FLORENCE MENDEZ – L’ENTREPOT Le Haillan

FLORENCE MENDEZ Début : 2026-05-23 à 18:00. Tarif : – euros.

Dans le cadre du festival LES COGITATIONSDÉLICATE« On ne dit jamais assez aux gens cons qu’ils sont cons », vous dirait Florence Mendez.Dans un stand-up piquant et jubilatoire, cette forte tête pourtant ultra-sensible revient sur son parcours semé d’embûches. Avec une répartie acide et une vivacité d’esprit qui la caractérisent, elle vous raconte son histoire, celle d’une jeune femme que le rejet de la différence et la maladie mentale n’auront pas réussi à arrêter.Étonnante, touchante, inadaptée, Florence Mendez prend plaisir à dézinguer les normes et la bêtise humaine à coups de punchlines féroces mais toujours drôles.Le saviez-vous ? Florence Mendez a déjà un beau palmarès à son actif. Elle a remporté plusieurs concours d’humour, dont celui du prestigieux Voo Rire Festival de Liège. Elle s’est également fait remarquer à Montreux, ce qui lui a permis par la suite d’officier comme chroniqueuse sur la chaîne Teva, pour le talk-show Piquantes ! animé par Nicole Ferroni. Depuis 2024 elle a rejoint la bande de Guillaume Meurice dans l’émission La Dernière sur Radio Nova.

L’ENTREPOT 13, rue Georges Clemenceau 33185 Le Haillan 33