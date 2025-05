MAT’WHEELS – Les Matelles, 24 mai 2025 07:00, Les Matelles.

Hérault

MAT’WHEELS Les Matelles Hérault

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-24

fin : 2025-05-24

Date(s) :

2025-05-24

Le festival du skateboard Mat’Wheels organisé par l’Association Le Pic à Roulettes fait son grand retour pour cette nouvelles édition ! L’événement s’adresse aux petits comme aux grands, amateurs de skate et de bonne musique.

La Plaine de Loisirs sera le théâtre de performances de haut vol dès 11 h, et de musique live de jusqu’à une heure du matin.

Les Matelles 34270 Hérault Occitanie +33 4 67 84 18 68 mairie@mairiedesmatelles.fr

English :

The Mat?Wheels skateboard festival organized by the Association Le Pic à Roulettes is back for a new edition! The event is aimed at young and old, skateboarders and music lovers alike.

The Plaine de Loisirs will be the scene of high-flying performances from 11 a.m., and live music from 1 a.m. onwards.

German :

Das Skateboard-Festival Mat?Wheels, das von der Association Le Pic à Roulettes organisiert wird, kehrt mit dieser neuen Ausgabe zurück! Die Veranstaltung richtet sich an kleine und große Skater und Musikliebhaber.

Die Plaine de Loisirs wird ab 11 Uhr Schauplatz von Spitzenleistungen und Live-Musik bis 1 Uhr morgens sein.

Italiano :

Il Mat?Wheels skateboard festival organizzato dall’Associazione Le Pic à Roulettes torna per una nuova edizione! L’evento è rivolto a giovani e meno giovani, appassionati di skateboard e di musica.

La Plaine de Loisirs sarà teatro di esibizioni ad alta quota a partire dalle 11 e di musica dal vivo fino all’una di notte.

Espanol :

El festival de monopatín Mat?Wheels, organizado por la asociación Le Pic à Roulettes, vuelve una edición más El evento está dirigido a grandes y pequeños, aficionados al monopatín y a la música.

La Plaine de Loisirs será el escenario de actuaciones de altos vuelos a partir de las 11 de la mañana, y de música en directo hasta la 1 de la madrugada.

L’événement MAT’WHEELS Les Matelles a été mis à jour le 2025-05-07 par 34 OT DU GRAND PIC ST LOUP